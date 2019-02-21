Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" способен поражать как сухопутные, так и морские цели - Минобороны РФ

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в ходе испытаний гиперзвукового комплекса "Кинжал" подтвердили его способность поражать как сухопутные цели, так и морские, сообщает Минобороны РФ.

"В 2018 году экипажи МиГ-31 комплекса "Кинжал" успешно отработали практические действия по поражению наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации", - заявили в Минобороны в среду.

В министерстве отметили, что в течение 2018 года для подтверждения точностных характеристик были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на разных полигонах.

"Отрабатываются задачи по дозаправке топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза", - сообщили в ведомстве.

"Все поставленные учебно-боевые задачи были выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, а летный состав получил необходимые навыки совместных действий", - подчеркнули в Минобороны.

Там заявили, что в 2019 году полеты для тренировки летного состава, а также совершенствования приемов и способов применения комплекса "Кинжал" в различных условиях обстановки будут продолжены.