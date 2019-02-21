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21.02.2019
Интерфакс-АВН

Ракеты комплекса "Кинжал" на испытаниях подтвердили дальность полета свыше 1 тысячи км - Минобороны РФ

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с ракетой "Кинжал"
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в ходе испытаний гиперзвукового комплекса "Кинжал" смогли поразить все цели на расстоянии свыше одной тысячи километров, сообщает Минобороны РФ.

"Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер сравнимый с легковым автомобилем", - заявили в Минобороны в среду.

В ведомстве напомнили, что авиационная эскадрилья, оснащенная гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года.

"С апреля 2018 года самолеты МиГ-31 комплекса "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей", - заявили в Минобороны.

Там отметили, что в ходе проводимых мероприятий личный состав закрепил навыки, необходимые для успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.

20.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Кинжал ЗРК
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