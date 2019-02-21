Ракеты комплекса "Кинжал" на испытаниях подтвердили дальность полета свыше 1 тысячи км - Минобороны РФ
Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в ходе испытаний гиперзвукового комплекса "Кинжал" смогли поразить все цели на расстоянии свыше одной тысячи километров, сообщает Минобороны РФ.
"Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер сравнимый с легковым автомобилем", - заявили в Минобороны в среду.
В ведомстве напомнили, что авиационная эскадрилья, оснащенная гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года.
"С апреля 2018 года самолеты МиГ-31 комплекса "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей", - заявили в Минобороны.
Там отметили, что в ходе проводимых мероприятий личный состав закрепил навыки, необходимые для успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.
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