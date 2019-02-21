Россия может нацелить ракеты на Вашингтон и Брюссель - депутат Гутенев

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - После выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия в качестве ответных мер может нацелить ракеты на Вашингтон и Брюссель, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.

"В первую очередь надо обратить внимание на слова президента о том, что мы, в случае необходимости, среди зеркальных и асимметричных мер будем принимать эти ответные меры не только в сторону тех географических точек, где могут быть размещены средства, представляющие угрозу для нашей безопасности, но и прежде всего в сторону центров принятия решений, то есть в сторону тех, кто инициировал эти решения, намекая на Вашингтон и Брюссель", - сказал В.Гутенев в среду "Интерфаксу".

По его мнению, "это абсолютно правильная позиция, которая должна устранить последние иллюзии у наших оппонентов, если они остались после прошлогоднего обращения президента, в ходе которого он продемонстрировал новые образцы вооружений и военной техники".

В.Гутенев также отметил, что в среду в числе нового российского оружия президент упомянул гиперзвуковую ракету "Циркон".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично. "У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал В.Путин в среду в послании Федеральному Собранию.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул он.