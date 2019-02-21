Запад должен осознать: российские вооружения возьмут под прицел не только РСМД США в Европе, но и центры управления ими - Косачев

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Заявление президента РФ о том, что российские вооружения могут быть нацелены против центров принятия решений о ракетах, угрожающих России, то есть на США, должно быть всерьез воспринято и европейцами, и американцами, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Перспектива, что соответствующие российские вооружения - в случае появления американских РСМД в Европе - будут немедленно разработаны и размещены не только с прицелом на такие системы в самой Европе, но и на центры принятия решений и управления этими системами (читай - на США), полагаю, должна быть четко осознана общественностью не только в Европе, но и в США. Это буквально означает: те, кто обещает больше безопасности и абсолютные преимущества, вам попросту лгут - угрозы только вырастут", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".