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21.02.2019
Интерфакс-АВН

Запад должен осознать: российские вооружения возьмут под прицел не только РСМД США в Европе, но и центры управления ими - Косачев

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Пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр
Пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: Фото: ТАСС

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Заявление президента РФ о том, что российские вооружения могут быть нацелены против центров принятия решений о ракетах, угрожающих России, то есть на США, должно быть всерьез воспринято и европейцами, и американцами, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Перспектива, что соответствующие российские вооружения - в случае появления американских РСМД в Европе - будут немедленно разработаны и размещены не только с прицелом на такие системы в самой Европе, но и на центры принятия решений и управления этими системами (читай - на США), полагаю, должна быть четко осознана общественностью не только в Европе, но и в США. Это буквально означает: те, кто обещает больше безопасности и абсолютные преимущества, вам попросту лгут - угрозы только вырастут", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

20.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
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