Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок

ЦАМТО, 20 февраля. Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Кроме того, по его словам, "в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года".

Как отметил В.Путин, "мы продолжим развивать наши Вооруженные Силы, повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в том числе с учетом опыта антитеррористической операции в Сирии. А его получили практически все командиры крупных соединений Сухопутных войск, силы специальных операций и военной полиции в части обеспечения, экипажи боевых кораблей, армейской, оперативно-тактической, стратегической и военно-транспортной авиации".

"Хочу вновь подчеркнуть: для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", – заключил президент.