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21.02.2019
ЦАМТО

Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок

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Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 20 февраля. Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Кроме того, по его словам, "в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года".

Как отметил В.Путин, "мы продолжим развивать наши Вооруженные Силы, повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в том числе с учетом опыта антитеррористической операции в Сирии. А его получили практически все командиры крупных соединений Сухопутных войск, силы специальных операций и военной полиции в части обеспечения, экипажи боевых кораблей, армейской, оперативно-тактической, стратегической и военно-транспортной авиации".

"Хочу вновь подчеркнуть: для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", – заключил президент.

20.02.2019
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2 комментария
№1
21.02.2019 06:05
...Кроме того, по его словам, "в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года"...
Обьявленные "Цирконы" в одних пусковых с "Калибрами" на МРК тоже внушают.
Лет через тридцать  новые эсминцы России будут именоваться "Флотостроитель Владимир Путин", "Флотостроитель Сергей Шойгу", "Флотостроитель Сергей Чемезов".
0
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№2
21.02.2019 07:09
Ежу понятно, что это невозможно. Сначала "заложим 5, потом сдадим еще 16". Игра словами, эти 5 войдут в число сданных 16, т.е. всего 16 до 2027 года. Темп сдачи фрегатов 22350 по 8 штук за 4 года возможен, но требует такого напряжения сил, каких ОСК не показывало все 10 лет, несмотря на понукания и частые замены руководства. Ладно, 8-10 фрегатов лучше чем 2-3, поэтому радуемся.
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