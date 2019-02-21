Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов

ЦАМТО, 20 февраля. Новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов и без втягивания в гонку вооружений, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в беседе с журналистами после Послания президента РФ Федеральному собранию.

Ниже комментарий Сергея Шойгу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные – и в эксплуатации. Все это – абсолютная реальность", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что "самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность".

"При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", – заявил министр обороны.

"А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение", – сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны также рассказал о том, что "экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей".

"Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат". Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Главная цель этой работы – гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", – заключил министр обороны.