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21.02.2019
ЦАМТО

Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 20 февраля. Новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов и без втягивания в гонку вооружений, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в беседе с журналистами после Послания президента РФ Федеральному собранию.

Ниже комментарий Сергея Шойгу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные – и в эксплуатации. Все это – абсолютная реальность", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что "самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность".

"При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", – заявил министр обороны.

"А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение", – сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны также рассказал о том, что "экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей".

"Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат". Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Главная цель этой работы – гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", – заключил министр обороны.

20.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Сармат МБР
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1 комментарий
№1
21.02.2019 08:40
Два Авангарда и десять Кинжалов безопасность страны точно не обеспечат!
А темпы принятия на вооружение новых систем вооружения, к сожалению, именно такие....
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