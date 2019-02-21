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21.02.2019
ТАСС

МиГ-31 с ракетами "Кинжал" выполнили более 380 полетов над Черным и Каспийским морями

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © Минобороны РФ

В декабре Минобороны сообщало о 89 полетах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми рактетами "Кинжал" уже выполнили более 380 полетов на патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Об этом в среду заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей", - сказал Шойгу.

В декабре 2018 года на годовой коллегии Минобороны министр сообщал, что МиГ-31 с ракетой "Кинжал" выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями.

Самолеты МиГ-31К с апреля 2018 года осуществляют плановое дежурство над акваторией Каспийского моря, обеспечивая стратегическое сдерживание. Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал".

О создании в России авиакомплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой впервые сообщил в марте президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что дальность комплекса составляет более 2000 км. Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К.

По данным источника ТАСС в ОПК, ракету комплекса "Кинжал" готовятся испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, который сможет нести сразу несколько ракет.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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