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21.02.2019
ТАСС

Путин: ОПК должен использовать возможности для увеличения выпуска гражданской продукции

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По мнению президента, "сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнеса и производств, для продвижения новых продуктов и услуг" в сфере ОПК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс России должен "кровь из носу" достичь целевых показателей по диверсификации производства, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно сегодня использовать возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь, есть определенные цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнеса и производств, для продвижения новых продуктов и услуг, причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент поставил перед предприятиями ОПК задачу об увеличении выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, ее доля к 2020 году должна вырасти до 17%, к 2025 - до 30%, а к 2030 составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий.

20.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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