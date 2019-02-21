В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29

БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Индия пока планирует купить у России 21 истребитель МиГ-29, но может и больше, сообщил журналистам в среду заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"Идет запрос на информацию от их стороны. Пока 21 самолет, интересуют ценовые показатели. Могут увеличить количество", - сказал он на авиакосмическом салоне Aero India-2019.

Неделю назад об этом запросе ВВС Индии РИА Новости рассказал источник в системе военно-технического сотрудничества. Он предположил, что индийским ВВС не хватает самолетов этого класса на фоне возможных проблем с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.