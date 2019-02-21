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21.02.2019
РИА Новости

В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Индия пока планирует купить у России 21 истребитель МиГ-29, но может и больше, сообщил журналистам в среду заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"Идет запрос на информацию от их стороны. Пока 21 самолет, интересуют ценовые показатели. Могут увеличить количество", - сказал он на авиакосмическом салоне Aero India-2019.

Неделю назад об этом запросе ВВС Индии РИА Новости рассказал источник в системе военно-технического сотрудничества. Он предположил, что индийским ВВС не хватает самолетов этого класса на фоне возможных проблем с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
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1 комментарий
№1
21.02.2019 08:44
Индии нужно купить 250 МиГ-29/35 за 10 млрд. долларов и ещё лет на 20 закрыть вопрос с лёгкими истребителями.
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