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21.02.2019
ЦАМТО

Германия и Франция разработают общие правила, регламентирующие экспорт ВиВТ в третьи страны

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БМП Rheinmetall Lynx
Представленный на выставке Eurosatory 2016 первый образец новой гусеничной боевой машины пехоты Rheinmetall Lynx в исполнении KF31.
Источник изображения: otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 20 февраля. Германия и Франция заключат договор, регламентирующий общие правила экспорта вооружений и военной техники в третьи страны и, в частности, в Саудовскую Аравию, сообщает Deutsche Welle German Radio.

Согласно внутреннему правительственному документу, который имеется в распоряжении еженедельного журнала Der Spiegel, Германия готова пойти на компромисс в части смягчения своих жестких правил, касающихся экспорта вооружений для содействия совместным оборонным проектам с Францией, которая намерена продолжить поставки ВиВТ Саудовской Аравии.

На текущий момент Германия работает над ослаблением своих правил по контролю за экспортом вооружений для того, чтобы было легче продолжить совместные оборонные проекты с Францией.

В документе из четырех пунктов, озаглавленном "Немецко-французское промышленное сотрудничество в области обороны – общее понимание и принципы продаж", говорится, что "оба государства разработают общий подход к экспорту вооружений в рамках совместных проектов". В нем также говорится, что "стороны не будут препятствовать друг другу в отношении экспорта ВиВТ в третьи страны".

Der Spiegel назвал документ "секретным дополнением" к подписанному в январе Аахенскому договору о дружбе, в котором предусматривалось сотрудничество по целому ряду будущих проектов.

Трения между двумя странами возникали из-за того, Франция является одним из основных поставщиков оружия в Саудовскую Аравию, в то время как Германия официально прекратила экспорт ВиВТ Эр-Рияду в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, что французская группа Naval Group и саудовская государственная компания SAMI, которую возглавляет немец по национальности, 17 февраля подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий лицензионное строительство в Саудовской Аравии фрегатов и подводных лодок по французским проектам.

Франция и Германия начали совместную программу разработки "Перспективной боевой авиационной системы" (англ. FCAS – Future Combat Air System / фр. SCAF – Systeme de Combat Aerien du Futur), включающей создание истребителя и беспилотного летательного аппарата нового поколения. Кроме этого, две европейские страны планируют совместную разработку перспективного основного боевого танка.

20.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Саудовская Аравия
Франция
Проекты
БПЛА
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