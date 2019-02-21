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21.02.2019
ТАСС

ВКС России могут контролировать космические объекты на расстоянии до 50 тыс. километров

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СККП
Система контроля космического пространства (СККП).
Источник изображения: МО РФ

Заместитель командующего ВКС России генерал-майор Игорь Морозов отметил большую роль "уникального оптико-электронного комплекса "Окно", дислоцированного в Республике Таджикистан"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ВКС России могут контролировать космические объекты на расстоянии до 50 тыс. километров с помощью оптико-электронного комплекса "Окно", дислоцированного в Таджикистане, заявил начальник штаба - заместитель командующего ВКС России генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в системе контроля космического пространства (ККП) огромную роль играет уникальный оптико-электронный комплекс "Окно", дислоцированный в Республике Таджикистан.

"Он предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик космических объектов и выдачи информации о них в центр ККП", - рассказал генерал.

"Окно" по своим тактико-техническим характеристикам способно обнаруживать космические объекты на расстоянии до 40 тыс. километров. Следует отметить, что после проведённой в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тыс. километров в зоне обзора", - подчеркнул замкомандующего.

Он также рассказал, что для расширения области действия отечественной системы контроля космического пространства проходит модернизация существующих и создание новых специализированных средств с повышенными характеристиками.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Окно ОЭК
Проекты
СККП
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