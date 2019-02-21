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21.02.2019
Интерфакс-АВН

Свыше 1,5 тыс. мотострелков переброшены из Чечни в Ростовскую область в рамках учений

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Военнослужащие ЮВО
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).
Источник изображения: МО РФ

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Более 1,5 тыс. мотострелков 58-й армии Южного военного округа приступили к проведению учений по новой программе "Колесо" в Ростовской области, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, оборудовали полевой лагерь в Ростовской области и приступили к проведению учений по новой программе обучения "Колесо", - уточнил он.

По его словам, в ходе проверки боевой готовности батальонные тактические группы совершили многокилометровый марш комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на общевойсковой полигон в Ростовской области.

На полигоне мотострелки в течение месяца пройдут интенсивный курс боевой подготовки. Далее по программе "Колесо" ротные тактические группы будут попеременно упражняться на огневых рубежах в стрельбе из штатного вооружения, на автодромах и танкодромах совершенствовать навыки вождения боевой техники в экстремальных условиях, а на тактических полях проводить двусторонние тактические и тактико-строевые занятия. Более половины занятий курса спланированы в ночное время суток.

Итогом курса боевой учебы в полевых условиях станут двусторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой.

"В полевом выходе принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники", - сказал В.Астафьев.

20.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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