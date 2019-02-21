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21.02.2019
ЦАМТО

В третий день работы IDEX 2019 и NAVDEX 2019 ВС ОАЭ заключили контракты на 4,87 млрд. дирхамов

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Источник изображения: Фото: arabianbusiness.com

ЦАМТО, 20 февраля. В третий день проходящих в Абу-Даби Международной выставки продукции оборонного назначения IDEX 2019 и выставки военно-морской техники NAVDEX-2019 командование ВС ОАЭ заключило 28 контрактов на сумму 4,879 млрд. дирхамов (около 1,33 млрд. долл.).

Как сообщает агентство WAM, общая стоимость контрактов, подписанных с момента начала выставок IDEX и NAVDEX, составляет более 16,869 млрд. дирхамов. В третий день IDEX и NAVDEX национальные компании подписали 20 из 28 сделок, еще 8 были заключены зарубежными производителями.

В перечень сделок с зарубежными поставщиками вошли:

1. Контракт на сумму 64,652 млн. дирхамов с иорданским "Проектно-конструкторским бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) на закупку ракет и биноклей для ВС ОАЭ.

2. Контракт на сумму 53,993 млн. дирхамов с американской компанией Environmental Tectonics на закупку и обновление оборудования и тренажеров в медицинском центре ВВС ОАЭ.

3. Контракт на сумму 152,501 млн. дирхамов с американской компанией DigitalGlobe на предоставление услуг космической съемки для ВС ОАЭ.

4. Контракт на сумму 5,5 млн. дирхамов с американской компанией Camber Corporation на оказание консультативных услуг для командования химической защиты ОАЭ.

5. Контракт на сумму 60,874 млн. дирхамов с пакистанской компанией Global Industrial and Defense Solutions на закупку боеприпасов.

6. Контракт на сумму 57,9 млн. дирхамов с компанией из России (в оригинале Russian company Joint Stock Company) на поставку 100-мм боеприпасов для БМП-3 СВ ОАЭ.

7. Контракт на сумму 93,740 млн. дирхамов с французской компанией Thales на покупку ГАС Captas для ВМС ОАЭ.

8. Контракт на сумму 25,711 млн. дирхамов с турецкой компанией FNSS Savunma на поставку запасных частей и услуг по ремонту бронетранспортеров M113.

Общая стоимость контрактов с зарубежными компаниями составила 514,873 млн. дирхамов.

Следующие контракты были заключены с национальными компаниями:

9. Контракт с Al Fahad Security Systems на установку систем безопасности разделен на два транша – 4,979 млн. дирхамов для президентской гвардии и 1,995 млн. дирхамов для ВС ОАЭ.

10. Контракт на сумму 24 млн. дирхамов с компанией Al Jaber на оказание услуг технической поддержки и поставку запасных частей для военной техники.

11. Контракт на сумму 14,87 млн. дирхамов с компанией Al-Fattan на аренду морского оборудования для Службы защиты важных объектов инфраструктуры и побережья ОАЭ (CICPA – Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority).

12. Контракт на сумму 18 млн. дирхамов с компанией Al Masaood на обслуживание и ремонт, запасные части и услуги буксировки.

13. Контракт на сумму 30 млн. дирхамов с компанией Al Rumaithi на поставку запасных частей, проведение ремонта, технических консультаций и обучения, а также поставку оборудования для всех подразделений ВС ОАЭ.

14. Контракт на сумму 4,782 млн. дирхамов с компанией Atlas на установку и обслуживание систем безопасности для ВС ОАЭ.

15. Контракт на сумму 270 млн. дирхамов с International Golden Group (IGG) на поставку запасных частей и техническое обслуживание для всех подразделений ВС ОАЭ.

16. Контракт на сумму 28,525 млн. дирхамов с International Golden Group (IGG) на поставку тепловизионных камер для СВ ОАЭ.

17. Контракт на сумму 90 млн. дирхамов с Renk UAE на поставку запасных частей для танков "Леклерк".

18. Контракт на сумму 20 млн. дирхамов с Central & Motors на поставку шин для транспортных средств ВС ОАЭ.

19. Контракт на сумму 29,93 млн. дирхамов с Caracal на закупку оружия и боеприпасов (штурмовая винтовка CAR 816; 9-мм пистолет CP-320; 12,7-мм снайперская винтовка BARRETT с принадлежностями) для ВС ОАЭ.

20. Контракт на сумму 70 млн. дирхамов с компанией Darwish bin Ahmed на техническое обслуживание, техническую поддержку и буксировку, а также запасные части.

21. Контракт на сумму 56 млн. дирхамов с Emirates General Transport на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту.

22. Контракт на сумму 60 млн. дирхамов с Etihad Ship Building на техническое обслуживание и поставку запасных частей для катеров и кораблей ВМС ОАЭ.

23. Контракт на сумму 26,46 млн. дирхамов с Al Hamra Trading на приобретение транспортных средств для перевозки боеприпасов СВ ОАЭ.

24. Контракт на сумму 34,893 млн. дирхамов с Star Satellite на систему спутниковой связи для ВМС ОАЭ.

25. Контракт на сумму 2,428 млрд. дирхамов с Al Jasoor Heavy Vehicle на поставку боевых бронированных машин "Арма" с колесной формулой 8x8 для СВ ОАЭ.

26. Контракт на сумму 105,891 млн. дирхамов с Knowledge Point на предоставление специализированных консультаций для наращивания и развития потенциала ВС ОАЭ.

27. Контракт на сумму 85,41 млн. дирхамов с компанией Khalid Faraj на предоставление услуг перевозки на зафрахтованных судах для Директората совместных операций.

28. Контракт на сумму 949,988 млн. дирхамов с Etimad на установку системы безопасности для Службы защиты важных объектов инфраструктуры и побережья ОАЭ.

Общая стоимость контрактов с компаниями из ОАЭ составила 4,364 млрд. дирхамов.

20.02.2019
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Страны
ОАЭ
Пакистан
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
Leclerc
M113 БТР
БМП-3
Компании
Barrett
FNSS Savunma
IG Group
KADDB
Nurol
Renk
SAIC
Thales
Проекты
H225
Медицина
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