Российско-индийскую гиперзвуковую ракету создадут к 2024 году

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace создаст новую гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Brahmos-2", сообщил директор департамента информационных технологий компании Правин Патхак.

На полях международной выставки Aero India – 2019 он рассказал, что работа по созданию ракеты займет несколько лет, после чего можно будет перейти к ее тестам.

"Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — приводит слова Патхака "РИА Новости". Другие детали, а также характеристики новинки — не уточняются.

Более девяти лет назад совместное российско-индийское предприятие начало разработку ракетного комплекса "BrahMos". Одни их первых его испытаний прошли на полигоне "Чандипур" в декабре 2010 года.

На сегодняшний день на вооружении индийских военно-морских и сухопутных сил стоит сверхзвуковая крылатая ракета дальностью 290 км, которая была разработана и выпускается этим же предприятием.