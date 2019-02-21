Новейший двигатель для Ми-38 прошел испытания на защиту от попадания птиц

БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Новейший российский вертолетный двигатель ТВ7-117В, предназначенный для установки на вертолеты Ми-38, успешно прошел испытания на защиту от попадания птиц, дождя и града, выдержав попадание почти двухкилограммовой тушки, сообщили РИА Новости на авиакосмическом салоне Aero India 2019 в Бангалоре в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

ОДК представляет двигатель ТВ7-117В на авиационной выставке Aero India 2019, которая проходит с 20 по 24 февраля в индийском городе Бангалор.

"В процессе проведения испытаний выполнены последовательные выстрелы градом к оси двигателя со скоростью 83 м/с, а также выстрел птицей массой 1,85 кг к оси двигателя с такой же скоростью в область защитного экрана. Согласно критериям успешности испытаний защитное устройство двигателя ТВ7-117В их выдержало", - сказали в пресс-службе.

Испытания прошли с 29 по 31 января 2019 года на стенде ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" (Москва). В будущем планируется проверить двигатель ТВ7-117В на устойчивость к попаданию в него мелких кусков льда. Этот этап испытаний, последний, будет проводиться на стенде ОДК-Климов (Санкт-Петербург, разработчик и производитель двигателя), оповестили в пресс-службе ОДК.

Турбовальный двигатель ТВ7-117В создан на базе серийного турбовинтового двигателя ТВ7-117С(СМ) и предназначен для установки на многоцелевые вертолеты максимальной взлетной массой 15-18 т (Ми-38 и его модификации). Конструкция и электронная система автоматического управления и контроля с полной ответственностью типа FADEC обеспечивает высокую мощность при низком расходе топлива и повышенную надежность полетов.

В декабре 2018 года ТВ7-117В получил от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) одобрение главного изменения, подтверждающее расширение диапазона температур эксплуатации от минус 60 градусов Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия.