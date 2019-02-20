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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

В Петербурге построят пансион для воспитанниц Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили во время рабочей встречи 19 февраля перспективы взаимодействия города и министерства при создании на территории Кронштадта кластера ВМФ.

По словам Беглова, сейчас идет разработка "дорожной карты" проекта, реализация которого потребует объединения усилий всех ветвей региональной власти и федерального центра.

Ранее Беглов заявлял, что создание кластера ВМФ в Кронштадте позволит обновить инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру, а также открыть в Кронштадте современную туристско-рекреационную зону, восстановить в акватории Финского залива старинные форты и реконструировать другие объекты культурного наследия.

По информации пресс-службы Смольного, Александр Беглов и Сергей Шойгу обсудили дальнейшее развитие в Кронштадте военно-исторического парка "Патриот", а также строительство пансиона для воспитанниц Министерства обороны РФ, который должен открыться 1 сентября в Санкт-Петербурге на Бычьем и Безымянном островах.

19.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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