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20.02.2019
ТАСС

Шойгу поблагодарил россиян, собравших более 2 млрд рублей на стройку главного храма ВС

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россияне жертвуют и 100 рублей, и 1 тыс. рублей, добавил министр обороны

КУБИНКА /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил россиян, собравших на строительство главного храма Вооруженных сил РФ, который возводится в честь Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье, более 2 млрд рублей.

"Хотел бы начать со слов благодарности тем людям, которые сделали свои вклады, взносы, как угодно можно назвать. Но во всяком случае четко обозначили свое участие в этом проекте. Таких у нас на сегодняшний день 51567 человек. И они в общей сложности собрали средства в объеме - 2 млрд 206 млн 737 тыс. 301 рубль и 89 копеек", - сказал Шойгу на совещании, посвященном строительству храма.

Он заверил, что все собранные средства "на учете, все абсолютно под контролем". По словам министра, россияне жертвуют и 100 рублей, и 1 тыс. рублей.

"Люди хотят участвовать в этом большом замечательном деле, и вся эта работа продолжается", - подчеркнул Шойгу.

Он также поблагодарил крупные компании, "которые приняли решение выполнить отдельные конструктивы, отдельные виды работ или выделить безвозмездно материалы на строительство этого замечательного памятника Великой Отечественной войне, который, мы предполагаем, завершить к 75-летию Великой Победы".

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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