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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Балтийского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на Балтике

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Ракетный катер "Чувашия"
Ракетный катер "Чувашия".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Пассат" и ракетный катер "Чувашия" Балтийской военно-морской базы отработали стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими установками АК-176 и малокалиберной зенитной артиллерией - комплексами АК-630, сообщает пресс-служба ЗВО во вторник.

"По условиям учения боевые расчёты выполнили отражение ударов крылатых ракет условного противника по отряду кораблей", - гворится в сообщении.

Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипажи кораблей провели учение по противовоздушной обороне с использованием зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", а также отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения и надводных целей условного противника, а также выполнили задачи по расстрелу плавающих мин.

"Районы проведения боевых упражнений кораблей Балтийского флота были временно опасными для гражданского судоходства и полётов авиации", - отмечает пресс-служба.

19.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Проекты
БФ
Военные учения
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