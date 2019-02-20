Корабли Балтийского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на Балтике

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Пассат" и ракетный катер "Чувашия" Балтийской военно-морской базы отработали стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими установками АК-176 и малокалиберной зенитной артиллерией - комплексами АК-630, сообщает пресс-служба ЗВО во вторник.

"По условиям учения боевые расчёты выполнили отражение ударов крылатых ракет условного противника по отряду кораблей", - гворится в сообщении.

Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипажи кораблей провели учение по противовоздушной обороне с использованием зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", а также отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения и надводных целей условного противника, а также выполнили задачи по расстрелу плавающих мин.

"Районы проведения боевых упражнений кораблей Балтийского флота были временно опасными для гражданского судоходства и полётов авиации", - отмечает пресс-служба.