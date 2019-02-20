Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 в Калининградской области отработали применение авиационных средств поражения по морским целям

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Пилоты ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолётов Ми-8 соединения морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили ракетные стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря, сообщает во вторник пресс-служба ЗВО.

"В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли и малоразмерные цели условного противника", - говорится в сообщении.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по как поодиночке, так и в составе пар.