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20.02.2019
Интерфакс-АВН

В Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк"

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Эсминец Donald Cook
Эсминец Donald Cook.
Источник изображения: REUTERS/US NAVY

Лондон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75)) во вторник, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в северо-восточном направлении.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорится в сообщении 6-го флота.

Как сообщалось, ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" в январе текущего года уже заходил в Черное море. В ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

В январе после захода в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают пребывание американского эсминца.

Во вторник в Черное море также зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы - плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

19.02.2019
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