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20.02.2019
РИА Новости

Минобороны обвинило США в попытке "перевести стрелки" в споре по ДРСМД

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия представила неопровержимые доказательства прямых нарушений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ США, сообщила, что американские разведчики утверждают, что российские власти на брифинге для иностранных представителей 23 января представили не крылатую ракету 9М729.

"Когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы", - сказал представитель российского военного ведомства.

Конашенков подчеркнул, что все, что теперь остается США, - "пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба".

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

19.02.2019
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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