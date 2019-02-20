Форс-мажор с повреждённым грузом не влияет на реализацию контракта по С-400 в Китай - "Ростех"

Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость, изготовитель уже начал получать возмещение

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Форс-мажор с повреждённым грузом не повлиял на реализацию контракта на поставку Китаю зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, отставаний от графика нет, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Контракт на поставку Китаю зенитных ракетных систем С-400 идёт по плану, отставаний от графика нет. Обсуждаемые сейчас форс-мажорные обстоятельства не повлияли и не повлияют на реализацию контракта", - сказал В.Кладов.

При этом он отметил, что "каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость". "В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика", - заявил собеседник агентства.

Накануне генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что сейчас в России изготавливаются новые ракеты для предназначающихся Китаю ЗРС-400 взамен тех, что были повреждены при транспортировке во время сильного шторма в районе пролива Ла-Манш более года назад.

"Контракт давно подписан. Мы должны уже были всё поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", - сообщил С.Чемезов журналистам на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о ходе реализации контракта по С-400 для Китая.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия завершит поставку в КНР ЗРС С-400 до конца 2020 года, отметив при этом, что американские санкции в отношении Китая не должны сказаться на исполнении контрактов.

"Мы соответствующим образом реагируем на санкционное давление, и в настоящее время не видим каких-либо угроз плановому выполнению указанных контрактов", - заявил глава службы.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашался.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.