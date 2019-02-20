ОАЭ подписали с РФ контракт на техобслуживание ПТРК "Корнет-Э"

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупило в понедельник вооружений и военной техники на сумму $1,9 млрд. (более 7 млрд. дирхамов), сообщает ТАСС со ссылкой на бригадного генерала Мухаммеда аль-Хасани.

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Во второй день выставки Вооруженные силы ОАЭ подписали контракты на поставку вооружений на сумму $1,9 млрд. С иностранными компаниями было заключено договоров на сумму 5$1,54 млрд., а c эмиратскими – на $360 млн.,

сказал ал-Хасани.

Крупнейшим соглашением дня стала покупка у американской компании Raytheon пусковых установок зенитной системы Patriot на сумму $1,5 млрд. Днем ранее сообщалось, что в воскресенье военное ведомство ОАЭ заключило с компанией Raytheon контракт на сумму $356 млн.

С российской компанией "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) был подписан контракт на техническое обслуживание противотанковых комплексов "Корнет-Э" и поставку к ним запчастей. Общая сумма сделки составила $3,27 млн.

Напомним, в первый день работы выставки ОАЭ закупили у России партию "Корнетов-Э" на сумму $39,7 млн.

Таким образом, за два дня работы IDEX 2019 военное ведомство ОАЭ потратило на закупку оружия и военной техники $2,9 млрд.

Выставка IDEX 2019 проходит в столице Эмиратов Абу-Даби в период с 17-го по 21 февраля. В ней принимают участие 1100 международных и местных производителей различных видов вооружений. Павильоны расположены на площади более 35000 кв. м.