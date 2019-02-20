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20.02.2019
Интерфакс-АВН

На оружейной выставке в Эмиратах концерн "Техмаш" провел презентацию новой российской РСЗО "Торнадо-Г"

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Новые боеприпасы для РЗСО "Торнадо-Г"
Новые боеприпасы для РЗСО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © Пресс-служба НПО "Сплав"

Всего в экспозиции концерна представлено более 100 образцов продукции военного назначения

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" впервые презентовал за рубежом на проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах выставке АЙДЕКС-2019 реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", - сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня мы презентуем систему иностранным заказчикам и по результатам выставки поймём, насколько она заинтересовала иностранных партнёров", - сказал журналистам после презентации генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Он отметил, что система "Торнадо-Г" уже стоит на вооружении российской армии.

По словам В.Лепина, в ходе презентации впервые были продемонстрированы видеокадры работы всего комплекса системы "Торнадо-Г".

На презентации отмечалось, что пакет направляющих боевой машины "Торнадо-Г" состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-мм, что позволяет использовать реактивные снаряды как "Торнадо-Г", так и системы "Град".

Боевая машина "Торнадо-Г" оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратурой подготовки и пуска (АПП), что позволяет автоматизировать процесс подготовки, наведения пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением на электронной карте необходимой топографической обстановки, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

В.Лепин отметил, что на стенде концерна также впервые демонстрируется и один из боеприпасов, разработанных для "Торнадо-Г". Это 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Новинка "Техмаша", разработанная на базе НПО "СПЛАВ", предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей.

Реактивный снаряд 9М539 позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Дальность стрельбы составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения - от -50°С до +50°С. "Эффективность поражения в среднем в шесть раз выше, чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда 9М22У (штатного снаряда) системы "Град", - отметил В.Лепин.

Кроме того, на выставке в Абу-Даби "Техмаш" впервые продемонстрировал дистанционно-контактный взрыватель для 122-мм неуправляемого реактивного снаряда 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности. Взрыватель выдает две команды: первая - на срабатывание петарды и отделение головной части, вторая на детонацию взрывчатого вещества.

По оценке специалистов концерна "Техмаш", особое внимание иностранные специалисты и военные эксперты проявили к нашумевшей российской разработке в области гранатометного вооружения: противопехотному комплексу "Балкан". Гранатометный комплекс, разработанный на базе НПО "Прибор", обеспечивает повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в два раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 "Пламя" и АГС-30).

Всего на выставке АЙДЕКС-2019 "Техмаш" представил более ста образцов военной продукции от семи ведущих предприятий концерна: НПО "Сплав", НПО "Базальт", НПО "Прибор", НИМИ им.В.В.Бахирева, завода "Пластмасс", НЗИВ и НПО "Поиск".

19.02.2019
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