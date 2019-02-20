"Швабе" заключил контракт на поставку продукции военного назначения в Казахстан

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку казахстанской компании "Семей инжиниринг" различного оборудования для техники военного назначения подписал холдинг "Швабе" во вторник на проходящей в Абу-Даби оружейной выставке, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодняшнее подписание - это развитие партнерских отношений, направленных на усиление деловых связей России и Казахстана в целом. Мы уверены, что этот контракт принесет пользу обеим сторонам", - сказал заместитель генерального директора холдинга по гособоронзаказу, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков.

Он отметил, что "Швабе" займется поставкой оборудования, которое производится на предприятиях холдинга. Деятельность будет осуществляться на основании права на внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, предоставленного холдингу "Швабе" ФСВТС России.

По информации пресс-службы, это первый контракт на поставку продукции военного назначения зарубежному заказчику, который был заключен непосредственно в ходе участия "Швабе в оборонных выставках. Со стороны "Семей инжиниринг" его подписал генеральный директор компании Талгат Турлыбаев, со стороны "Швабе" - Д.Жидков.

Компания "Семей инжиниринг" более 40 лет специализируется на ремонте и модернизации бронетехники. Предприятие входит в структуру Национальной компании "Казахстан инжиниринг" - ведущей организации в сфере ОПК в республике.