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20.02.2019
Интерфакс-АВН

"Швабе" заключил контракт на поставку продукции военного назначения в Казахстан

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Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку казахстанской компании "Семей инжиниринг" различного оборудования для техники военного назначения подписал холдинг "Швабе" во вторник на проходящей в Абу-Даби оружейной выставке, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодняшнее подписание - это развитие партнерских отношений, направленных на усиление деловых связей России и Казахстана в целом. Мы уверены, что этот контракт принесет пользу обеим сторонам", - сказал заместитель генерального директора холдинга по гособоронзаказу, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков.

Он отметил, что "Швабе" займется поставкой оборудования, которое производится на предприятиях холдинга. Деятельность будет осуществляться на основании права на внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, предоставленного холдингу "Швабе" ФСВТС России.

По информации пресс-службы, это первый контракт на поставку продукции военного назначения зарубежному заказчику, который был заключен непосредственно в ходе участия "Швабе в оборонных выставках. Со стороны "Семей инжиниринг" его подписал генеральный директор компании Талгат Турлыбаев, со стороны "Швабе" - Д.Жидков.

Компания "Семей инжиниринг" более 40 лет специализируется на ремонте и модернизации бронетехники. Предприятие входит в структуру Национальной компании "Казахстан инжиниринг" - ведущей организации в сфере ОПК в республике.

19.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Швабе ОАО
Проекты
Гособоронзаказ
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