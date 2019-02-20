Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что 4 дня назад видели военный самолет в небе над Донбассом

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ четыре дня назад зафиксировали полеты военного самолета над неподконтрольной территорией Донбасса, написала миссия в своем отчете.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируется властями Киева, 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела объект, летящий с юго-запада на северо-восток. СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Из отчета также следует, что примерно через час наблюдатели ОБСЕ, находившиеся к северо-западу от неподконтрольного Киеву населенного пункта Любовка (43 км к юго-востоку от Донецка) увидели самолет, вероятно, Ту-95 или Ту-142, который летел с севера на юг и обратно.