Армения может закупить в РФ до 16 истребителей Су-30СМ - представитель Минобороны

Ереван. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Армении не исключает возможность приобретения у России 16 многофункциональных истребителей Су-30СМ.

"Не могу назвать точные цифры. Министр обороны также не называл точных цифр, не говорил, что Армения намерена купить именно 12 самолетов. Это минимальное количество, о чем думаем. Это эскадрилья. Она может состоять из 10, 12 или 16 самолетов. Трудно назвать конкретную цифру, но ничего исключать нельзя", - сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян во вторник армянской службе "Радио Свобода".

На вопрос, приобретаются ли самолеты за счет российского оборонного кредита в размере $100 млн, А.Ованнисян ответил, что военная техника Арменией приобретается не только за счет кредита.

"Будет неправильно, если я озвучу, какая техника на какие средства приобретается. Но военная техника вообще приобретается не только за счет кредита, но и на наши средства", - сказал представитель Минобороны Армении.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что армянская сторона не намерена ограничиваться приобретением у России четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ.

"Мы не будем ограничиваться четырьмя истребителями", - сказал Д.Тоноян журналистам.

Он отметил, что "четыре самолета пока не доставлены в Армению, и будут доставлены в соответствующие сроки".