Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы

#Vayushakti2019 : Griffin Laser Guided Bomb (LGB) is a laser-guided bomb system. It is an add-on kit which is used to retrofit gravity bombs, making them into laser-guided smart ammunition. A Su-30MKI Pilot briefs about the LGB, dropped at Pokhran during exercise Vayushakti. pic.twitter.com/G4acNHjokm — Indian Air Force (@IAF_MCC) 17 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

ВВС Индии опубликовали видео применения истребителем Су-30МКИ корректируемых бомб с лазерным наведением.

Комплект для превращения американских неуправляемых бомб Mark 82, Mark 83, Mark 84 и других разработан в Израиле и представляет собой модуль с оптической головкой самонаведения и воздушными рулями. Комплект устанавливается в носовую часть бомбы. По данным разработчика, отклонение от цели с комплектом снижено до пяти метров.

Су-30МКИ - вариант российского истребителя Су-30 для ВВС Индии. Это первая версия Су-30, оснащенная двигателями с отклоняемым вектором тяги. Также на самолете установлена авионика производства Израиля, Индии, России и Франции. Поставляется с 2004 года и производится в Индии по лицензии. В распоряжении индийских ВВС имеется около 250 самолетов этого типа.

Антон Валагин