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20.02.2019
Российская газета

Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы

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Источник изображения: rg.ru

ВВС Индии опубликовали видео применения истребителем Су-30МКИ корректируемых бомб с лазерным наведением.

Комплект для превращения американских неуправляемых бомб Mark 82, Mark 83, Mark 84 и других разработан в Израиле и представляет собой модуль с оптической головкой самонаведения и воздушными рулями. Комплект устанавливается в носовую часть бомбы. По данным разработчика, отклонение от цели с комплектом снижено до пяти метров.

Су-30МКИ - вариант российского истребителя Су-30 для ВВС Индии. Это первая версия Су-30, оснащенная двигателями с отклоняемым вектором тяги. Также на самолете установлена авионика производства Израиля, Индии, России и Франции. Поставляется с 2004 года и производится в Индии по лицензии. В распоряжении индийских ВВС имеется около 250 самолетов этого типа.


Антон Валагин

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
США
Франция
Продукция
Mark 82
Mark 83
Mark 84
Су-30
Су-30МК
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