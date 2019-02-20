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20.02.2019
Российская газета

"Свободную охоту" российских боевых вертолетов в Сирии сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео боевого применения в Сирии вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ка-52. Его разместил в Instagram пользователь fighter_bomber. В ролике показано патрулирование территории во время "свободной охоты", а также уничтожение долговременных объектов боевиков - дотов и пунктов управления.

На видео также демонстрируются стрельба неуправляемыми ракетами и пуски управляемых ракет. Часть видео сделана оператором с борта другого вертолета, что позволяет предположить - машины на боевые задания вылетают парами. Дополняют работу вертолетчиков видео с беспилотных летательных аппаратов, которые фиксируют результаты поражения целей.

Отметим, что опыт применения в Сирии армейской авиации внимательно изучается в 344-м Центре боевого применения и переучивания летного состава. По словам заместителя начальника авиацентра полковника Владимира Клещенко, экипажи вертолетов Ми-28Н, Ми-28УБ, Ми-35 и Ми-8 отрабатывают элементы пилотажа в сложных метеоусловиях. Удары наносятся одиночными вертолетами и в составе пар на высотах от 50 до 200 метров с дистанции от 300 до 1500 метров.

С Ми-28Н с помощью системы ночного видения можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 - на расстоянии 6 - 7 километров.

Выбор вооружения зависит от характеристик целей. Неуправляемыми 80 и 120-мм ракетами поражаются площадные цели, там больше разлет осколков. По точечным и легкобронированным целям лучше бить управляемыми ракетами "Штурм" и "Атака", так как у 30-мм пушки дальность стрельбы меньше и возникает риск попасть под огневое воздействие с земли.


Николай Грищенко

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Атака
Ка-52
Ми-28Н
Ми-28УБ
Ми-35
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