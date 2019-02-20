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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: gazeta.ru

Бангалор (Индия). 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" для Индии, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Наши производственники, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", уже приступили к выполнению контрактных обязательств, которые будут выполнены качественно и в срок", - заявил Д.Мантуров.

Он подчеркнул, что этот проект является очень значимым для обеих стран и демонстрирует стратегический уровень партнерства между Москвой и Дели.

"Причем Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу санкций со стороны США, которые были введены против Китая за приобретение аналогичных систем", - сказал министр.

14 февраля вице-премьер Юрий Борисов заявил "Интерфаксу", что Россия уже получает от Индии авансовые платежи по этому контракту.

"Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос, получила ли Россия от Индии аванс на поставку С-400.

Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

Полностью интервью Д.Мантурова публикуется во вторник на сайтах "Интерфакса" (www.interfax.ru и www.militarynews.ru).

19.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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Минпромторг РФ
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Борисов Юрий
Мантуров Денис
Михеев Александр
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ГЗЛА
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