"Рособоронэкспорт" сообщил о скором запуске в Индии производства вертолётов Ка-226Т

Бангалор. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Производство российских вертолетов Ка-226Т в Индии начнется в ближайшем будущем, заявил генеральный директор "Рособоронкэспорта" Александр Михеев.

"Скоро мы начнем производство в Индии вертолетов Ка-226Т на созданном в 2017 году российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited",- сказал А.Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании во вторник/

Как сообщалось, производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.

В июне 2018 года в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили о начале производства в Улан-Удэ опытных образцов Ка-226Т для Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.