Москве и Дели необходим новый формат сотрудничества для продолжения работы по истребителю пятого поколения - Мантуров

Бангалор (Индия). 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-индийское сотрудничество по истребителю пятого поколения - Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) - может быть продолжено, но в другом формате, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества с Индией по программе создания самолета пятого поколения", - заявил Д.Мантуров.

"Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу - на данный момент самолет (российский истребитель пятого поколения Су-57 - ИФ) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК уже подписала контракт с министерством обороны России на поставку первых серийных машин", - сказал министр.

"Совершенно очевидно, что для продолжения необходимо искать новый формат сотрудничества", - подчеркнул он.

15 февраля вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия готова продолжать сотрудничество с Индией по проекту FGFA.

"С момента принятия первых решений и подписания соглашений прошло уже много времени, но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества с Индией по этой программе", - заявил И.Тарасенко.

Кроме того, по его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется вывести на внешний рынок.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Минобороны Индии, сообщили, что Индия в настоящий момент не будет принимать участия в проекте FGFA, но может присоединиться к нему на более поздней стадии. В апреле 2018 года появились сообщения о том, что Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения.

12 апреля замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что все документы для подписания контракта на совместную разработку FGFA уже готовы. "Мы готовы подписать соответствующий контракт, все необходимые документы уже готовы. Мы ожидаем решения политического руководства страны", - заявил В.Дрожжов.

Российско-индийская программа FGFA предусматривает проектирование и разработку истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высоко интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы.

Контракт на создание предварительного технического проекта стоимостью $295 млн был подписан в декабре 2010 года и предусматривал завершение этой первой фазы проекта в течение 18 месяцев. Группа индийских специалистов работала в России над документацией по проекту.

По данным индийских СМИ, в 2015 году стоимость контракта на итоговое проектирование и опытно-конструкторские работы по истребителю оценивались в $11 млрд. Сообщалось, что Индия и Россия несут эти расходы поровну. Они включают в себя проектирование самолета, создание инфраструктуры на авиазаводе в Индии, строительство прототипа и проведение летных испытаний.

ВВС Индии в рамках программы модернизации своего парка намеревались получить в рамках проекта FGFA 166 одноместных и 48 двухместных истребителей.

Полностью интервью Д.Мантурова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru