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19.02.2019
ТАСС

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" пройдет в Крыму

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Авиадартс-2018
Авиадартс-2018.
Источник изображения: Пресс-центр конкурса "Авиадартс"

Для проведения практической части соревнований будет задействован полигон Чауда

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Всероссийские соревнования летчиков "Авиадартс-2019" пройдут с 20 мая по 14 июня в Крыму. Об этом журналистам сообщил начальник полигонной службы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ полковник Игорь Зацепин.

"Всероссийский этап конкурса летного мастерства "Авиадартс-2019" пройдет с 20 мая по 14 июня в Крыму. Для проведения практической части соревнований будет задействован полигон Чауда, а также аэродромы в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях", - сообщил офицер.

Он отметил, что первый этап конкурса пройдет в марте на территории авиационных соединений и частей. Второй этап будет объявлен в объединениях дальней и военной-транспортной авиации, а также в военных округах в апреле.

"Специалисты полигонной службы Воздушно-космических сил начали подготовку авиационного полигона Чауда в Крыму к проведению третьего отборочного этапа конкурса "Авиадартс-2019", в котором примут участие лучшие летчики со всей страны", - сказал Зацепин.

Представитель Воздушно-космических сил отметил, что ведется подготовка всей инфраструктуры полигона, включая подъездные дороги, пункты размещения зрителей и статические площадки показа авиационной техники.

Конкурс летной выучки "Авиадартс" - один из "родоначальников" Армейских международных игр России наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования впервые прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие летчики из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" прошел в Китае.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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