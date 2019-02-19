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19.02.2019
ТАСС

Россия поставит Китаю новые ракеты для комплекса С-400 взамен поврежденных при шторме

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Поврежденные ракеты были уничтожены, отметил глава Ростеха Сергей Чемезов

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Россия поставит Китаю новые ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-400 взамен поврежденных при шторме в Ла-Манше. Об этом в понедельник сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов журналистам на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби.

"Контракт давно уже подписан, мы должны были уже все поставить, но, к сожалению, произошла авария - судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Мы вынуждены были все эти ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", - сказал Чемезов.

Полковой комплект С-400 был отправлен в Китай тремя кораблями, однако, как сообщили в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, одно судно попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, вспомогательное оборудование на его борту было повреждено. Морской транспорт вернулся в порт для дефектации пострадавших элементов. В начале апреля 2018 года стало известно, что продолжавшие путь первые два корабля с основной частью полкового комплекта прибыли в КНР.

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. В июне 2016 года Чемезов сообщил, что китайская армия получит системы не ранее 2018 года. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
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Продукция
С-400 Триумф
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Чемезов Сергей
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