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19.02.2019
Российская газета

В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС

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В США заинтересовались недавно появившимся в интернете видео испытаний танка Т-90МС.


The National Interest уже в заголовке своего материала называет этот танк смертоносным и объясняет, почему съемки видеоролика велись в том числе и внутри боевой машины. В публикации говорится, что T-90MС является модернизированной экспортной версией танка Т-90, и издание высказывает предположение о том, что это видео рассчитано не только на российскую аудиторию, но и на потенциальных зарубежных покупателей.

"Видео предназначено не столько для развлечения, сколько для демонстрации технических возможностей T-90MС иностранным военным специалистам.  Видео с четырех камер вряд ли интересно широкой аудитории, но передает важную информацию импортерам", - пишет The National Interest.

Автор публикации отмечает, что T-90MС является преемником предыдущего экспортного варианта - T-90С. T-90MС имеет более мощный дизельный двигатель, улучшенный тепловизор и электронику. Также The National Interest обращает внимание на повышенный уровень защиты танка.

Издание пишет, что Россия пытается занять различные сегменты рынка и поэтому продолжает предлагать на экспорт не только T-90MС, но и его предшественников. Такие танки "являются жизнеспособными вариантами в конфликтах средней и низкой интенсивности и остаются востребованными во всем мире", заключает The National Interest.



Руслан Мельников

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
19.02.2019 11:56
а абрамсы, получается, только для боевых действий низкой интенсивности подходят?:))
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