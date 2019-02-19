Чемезов заявил о планах России выполнить контракт с Турцией по С-400 в этом году

Контракт по системам ПВО С-400 для Турции будет полностью исполнен в 2019 году, сообщил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы подписали контракт и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов журналистам в понедельник.

На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Отвечая на вопрос о перспективах поставок С-400 в Саудовскую Аравию, С.Чемезов сказал: "Сегодняшняя политическая ситуация не позволяет быть откровенным с вами. Просто мы тем самым, раскрывая информацию о переговорах с той или иной страной, ставим в не очень удобное положение руководителей этой страны, потому что американские власти будут оказывать давление на них, вплоть до объявления различных санкций. Поэтому мы стараемся вести переговоры без шума".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсантъ", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе может отказать в продаже ей истребителей F-35.