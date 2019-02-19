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19.02.2019
Военное обозрение

В конце недели израильский "лунопрыг" отправят на Луну

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22 февраля Израиль сможет стать четвертой страной в мире, отправившей искусственный объект на Луну. Важно то, что сам луноход был спроектирован и создан на частные пожертвования.

Источник изображения: SpaceIL

Оператором программы "Берешит" является некоммерческая организация SpaceIL, созданная в 2011-м году для участия в конкурсе Google Lunar Х Prize. Призовой фонд составлял 30 миллионов долларов (20 млн. за первое место и две дополнительные премии по 5 млн.). Для победы нужно было выполнить три условия:

1. Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли.

2. Передвижение от точки высадки на 500 метров.

3. Трансляция на Землю фото и видео изображений в высоком разрешении.

Гугл запустил свой конкурс в 2007-м году. Уже с самого начала было ясно, что, во-первых, сумма приза не покроет все расходы. А во-вторых, задача оказалась крайне сложной. Google Lunar Х Prize неоднократно продлевался, и, наконец, 31 марта 2018-го года был прекращен, оставшись без победителей. Однако это не значило, что команды-участники прекратили работу.

Moon Express ставит перед собой целью промышленную разработку ископаемых на Луне. Компания разработала несколько платформ для доставки полезной нагрузки на спутник. В 2019-м году ожидается отправка первого аппарата. В рамках миссии "Лунный разведчик" MX-1E должен доставить на поверхность нашей соседки по космосу лазерный рефлектор (он поможет в исследовании гравитации и общей теории относительности), оптический телескоп и… контейнер с человеческими останками (почившие оплатили визит на Луну в таком виде). Не так давно эта компания подписала договор с НАСА на коммерческое обслуживание лунной полезной нагрузки. Запуск должна обеспечить ракета компании RocketLab.

Это пример только одной компании из двух десятков, занимающихся попыткой освоения Луны. К успеху близки международный проект Synergy Moon, команды из Индии и Японии. Однако первыми в рамках проекта запуск планируют совершить израильтяне.

Источник изображения: SpaceIL

У Израиля очень необычный луноход. По сути, это не луноход, а "лунопрыг", "звездная лягушка". Передвигаться аппарат собирается скачками, используя ракетные двигатели. Стартовая масса аппарата – 585 килограммов, размеры – около полутора метров в диаметре, два в высоту. Предварительно срок работы "Берешит" - 2 суток.

Мы гордимся тем, что являемся первой неправительственной организацией в мире, которая отправится на Луну.

- сказал генеральный директор космического отдела IAI (компании "Израильская авиационная промышленность", одного из главных партнеров проекта) Офер Дорон.

Проект обошелся в 95 миллионов долларов (данные на конец 2018-го года). Огромную роль в его продвижении сыграли частные пожертвования. Например, миллиардер Шелдон Адельсон пожертвовал команде $16,4 миллиона долларов. Морис Кан, филантроп, стал вторым заметным лицом программы, не только спонсируя проект, но и став президентом фонда SpaceIL. Из 200 человек, напрямую работавших над лунным аппаратом, 95% являются добровольцами. Не осталось в стороне и Израильское космическое агентство – оно выделило около 2,5 миллионов долларов на цели миссии.

Источник изображения: SpaceIL

Однако уникальность израильской лунной миссии не в этом. Изначально в ней ставка была сделана не на коммерческую составляющую (с ней на конкурс Гугла шло большинство команд), а на национальную идею создания израильского представительства в космических проектах. Разработка просветительских и научно-образовательных программ постоянно поддерживали интерес к проекту. В участие вовлекались школьники и студенты.

Контракт на запуск подписан с компанией Илона Маска Space X, вывод объекта на орбиту совершит ракета Falcon 9. "Берешит" не полетит к Луне напрямую. Вместо этого он воспользуется земной и лунной гравитацией, чтобы, раскрутившись, фактически перескочить из зоны притяжения материнской планеты к спутнику. Процесс этот займет два с половиной месяца.

Все это время "Берешит" (в английском варианте Genesis) будет активно работать, пополняя копилку знаний человечества об окружающем нас мире. Он должен провести фото- и видеосъемку поверхности Луны, а также изучить ее магнитное поле при помощи прибора, построенного институтом Вейцмана: последнее может стать ключом к пониманию природы нашего спутника. Сколько таких ключей уже есть у человечество, и что это к настоящему моменту дало, - отдельная тема.

Кроме того, лунный модуль несет с собой капсулу времени, в которой находится информация о самом корабле, его создателях и постройке, национальной символике, культурных ценностях, а также иные материалы, собранные энтузиастами проекта за минувшие годы. Среди записей присутствует и Библия.

Историческое путешествие лунного корабля, которое выполняет и научную миссию, это значительный вклад в развитие космической промышленности как в Израиле, так и в мире.

- заявил генеральный директор SpaceIL.

18.02.2019
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Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Япония
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