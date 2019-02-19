Китай получит новые ракеты к С-400 взамен повреждённых при транспортировке - Чемезов

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые ракеты для систем ПВО С-400 изготавливаются в рамках контракта с Китаем взамен повреждённых боеприпасов, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Контракт давно подписан. Мы должны уже были всё поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", - сообщил С.Чемезов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о ходе реализации контракта по С-400 для Китая.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия завершит поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 до конца 2020 года, отметив, что американские санкции в отношении Китая не должны сказаться на исполнении контрактов. "Мы соответствующим образом реагируем на санкционное давление, и в настоящее время не видим каких-либо угроз плановому выполнению указанных контрактов", - заявил глава службы.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашался.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.