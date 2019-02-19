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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Серийное производство самолетов МС-21 сдвинулось на конец 2020 года из-за отказа США поставить композиты - Чемезов

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Российский пассажирский самолет МС-21-300
Российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века").
Источник изображения: ТАСС/Белякова Татьяна

Теперь композитные материалы будут российскими

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть", - сказал С.Чемезов журналистам в понедельник.

"Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года, то есть, на год сдвигается", - уточнил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа.

10 января в аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Интерфаксу" заявили, что создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца.

"Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера. Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов", - сообщили в аппарате.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в января газета "Коммерсантъ"

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.

18.02.2019
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Аэрокомпозит ЗАО
ОАК
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Ростех
Технология ОНПП Ромашина
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Борисов Юрий
Чемезов Сергей
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2020-й год
МС-21
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