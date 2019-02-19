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19.02.2019
ЦАМТО

В первый день выставки IDEX 2019 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 4,971 млрд. дирхамов

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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ.
Источник изображения: Алексей Паньшин/ТАСС

ЦАМТО, 18 февраля. Вооруженные силы ОАЭ в первый день открывшейся в Абу-Даби 17 февраля Международной выставки продукции оборонного назначения IDEX 2019 и выставки военно-морской техники Navdex 2019 заключили контракты на сумму 4,971 млрд. дирхамов (около 1,3 млрд. долл.).

Как сообщает Khaleej Times со ссылкой на заявление организаторов выставок, в день открытия мероприятия было подписано 33 соглашения в области поставки систем для обеспечения обороны и безопасности, включая 18 с национальными компаниями и 15 с зарубежными.Среди самых крупных сделок с зарубежными поставщиками назван контракт стоимостью 1,3 млрд. дирхамов с американской компанией Raytheon на покупку зенитных управляемых ракет для комплексов "Патриот" ВВС и ПВО ОАЭ. С австралийской компанией EOS Defense заключен контракт стоимостью 1,2 млрд. дирхамов на закупку различных систем вооружения, в частности ДУМВ с 30-мм пушкой для СВ, ВМС и Службы защиты важных объектов инфраструктуры и побережья ОАЭ (CICPA – Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority). Контракт стоимостью 404 млн. дирхамов с американской компанией Lockheed Martin предусматривает расширение возможностей радиолокационных систем ВВС ОАЭ. Контракт с индийской компанией Ordnance Factory на сумму 127 млн. дирхамов предусматривает закупку боеприпасов (155-мм осколочно-фугасные) и принадлежностей (PRIMER M191-A2) для СВ ОАЭ.

С эмиратскими компаниями было подписано 18 контрактов на сумму 1,14 млрд. дирхамов. С International Golden Group (IGG) заключены контракты стоимостью 300 млн. дирхамов на поставку обмундирования, принадлежностей и сопутствующих услуг для Вооруженных сил ОАЭ, а также стоимостью 95 млн. дирхамов на поставку и установку "электронных систем стрельбы" для ВС ОАЭ. С Knowledge Point подписано соглашение стоимостью 239 млн. дирхамов на предоставление специализированных кадров и консультативных услуг, а также расширение возможностей вооруженных сил ОАЭ. Контракт с Deena Shipping на сумму 99 млн. дирхамов предусматривает поставку учебных судов и услуг подготовки личного состава для ВМС ОАЭ. Сделка на 55,5 млн. дирхамов с Al Fattan Ship Industry предусматривает приобретение кораблей для ВМС ОАЭ.

18.02.2019
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Страны
Австpалия
Индия
ОАЭ
США
Компании
IG Group
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Военные учения
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