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19.02.2019
ЦАМТО

Контракт на создание производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии подпишут до конца февраля

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АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

ЦАМТО, 18 февраля. Контракт на создание производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии подпишут до конца февраля. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Он будет подписан до конца месяца… Они просят очень большую локализацию, до 90%. Мы бы хотели чуть меньше, поэтому сейчас обсуждаем", – заявил С.Чемезов на выставке IDEX 2019.

18.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
Персоны
Чемезов Сергей
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1 комментарий
№1
19.02.2019 03:11
Всё продадут за 3 серебренника, ну поставляли бы партиями... Безумцы.
0
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