Контракт на создание производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии подпишут до конца февраля
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru
ЦАМТО, 18 февраля. Контракт на создание производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии подпишут до конца февраля. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Он будет подписан до конца месяца… Они просят очень большую локализацию, до 90%. Мы бы хотели чуть меньше, поэтому сейчас обсуждаем", – заявил С.Чемезов на выставке IDEX 2019.
18.02.2019
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