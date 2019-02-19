Россия пока не получила от Индии аванс за С-400

АБУ-ДАБИ, 18 фев – РИА Новости. Россия пока не получила аванс по контракту с Индией на системы ПВО С-400, заявил журналистам в понедельник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Контракт подписан, авансовый платеж еще не поступил. Когда будет проплачен авансовый платеж, с этого момента начинается срок изготовления С-400", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в ходе выставки вооружений IDEX-2019.

В каком размере Индия должна внести аванс, не уточняется.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре прошлого года. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Как заявлял позднее в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, первая поставка этих комплексов должна состояться к 2020 году.