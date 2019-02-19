Российский генерал комментирует планы Лондона на военное присутствие в Арктике
Минобороны Британии нарастит военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России, приводит газета The Daily Telegraph заявление министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.
Источник изображения: Корпус морской пехоты ВМС Великобритании
По словам Уильямсона, новая 10-летняя оборонная программа предусматривает ежегодное обучение в Норвегии до одной тысячи британских морпехов. Тренировки будут проходить совместно с норвежскими военнослужащими. В итоге на севере Норвегии в скором времени появится международное соединение бригадной численности.
Кроме того, "уже в 2020 году над Арктикой будут летать новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon, которые будут решать задачи сдерживания активности подлодок России, вернувшейся к уровню холодной войны", добавил министр.
Оттачивая наше мастерство в условиях отрицательных температур и отслеживая с помощью наших самолетов иностранные подводные лодки, мы будет проявлять бдительность в отношении новых вызовов,
сказал он в ходе своего визита на норвежскую военную базу Бардуфосс, где находятся британские морпехи.
Газета пояснила, что в течение года на военную базу Лоссимут в Шотландии должны поступить 9 новых самолетов P-8, которые будут патрулировать районы Крайнего Севера. Кроме отслеживания иностранных подлодок на них будет возложена миссия по защите британских АПЛ.
Издание отмечает, что поездка Уильямсона в Норвегию состоялась на фоне критики в его адрес из-за неосторожного заявления о намерении отправить к берегам Китая британский авианосец. Это заявление способствовало срыву запланированного визита в Пекин главы канцелярии Британии Филипа Хэммонда. Важный для Лондона визит должен был состояться в минувшие выходные.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и никому не угрожает. По его словам, растущая мощь России является гарантией мира и стабильности на Земле.
Ситуацию с заявлениями министра обороны Британии по поводу присутствия британской военной составляющей в Арктике для "Военного обозрения" прокомментировал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:
Кратчайшее направление для удара по нашей стране со стороны США — это Арктика. Через неё проходят трассы стратегических бомбардировщиков американских ВВС, которые могут быть направлены на РФ в случае войны. Вот почему США и их союзники по НАТО, в данном случае Великобритания, тратят значительные средства на укрепление своего военного присутствия в регионе.
Генерал Липовой отмечает, что именно поэтому Россия и возобновила патрулирование Арктики от материковой Сибири до Северного полюса самолётами МиГ-31.
Из комментария Героя России Сергея Липового:
Несмотря на грозные заявления британского министра, нашей безопасности ничего не угрожает. МиГ-31 — очень серьёзная машина, которая предназначена для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах, в любых метеоусловиях, вне зависимости от времени суток. По своим скоростным и высотным характеристикам эти самолёты не только отвечают всем требованиям времени, но по некоторым показателям превосходят многие современные истребители, включая авиацию стран Запада.
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