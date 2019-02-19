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19.02.2019
Военное обозрение

Расчёты ЗРК "Бук-М2" "отразили" налёт авиации противника на учениях ПВО

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В Пензенской области прошли учения подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа. Как сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО, в учениях приняли участие расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2".

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно опубликованной пресс-службой округа информации, в понедельник в ЦВО прошли учения подразделений противовоздушной обороны. По легенде учений, противник запланировал массированный ракетно-авиационный удар по командному пункту. Получив команду на организацию защиты командного пункта против средств авиационного нападения, ракетчики на боевых машинах совершили марш в заданный квадрат, где провели развертывание комплексов ЗРК "Бук-М2", после чего уничтожили обнаруженные высокоманевренные цели вероятного противника.

Сообщается, что во время учений боевых пусков не производилось, цели поражались с помощью электронных пусков, т.е. расчеты выполнили все необходимые действия по обнаружению, отслеживанию, взятию на сопровождение цели, выполнили все действия, предшествующие старту ракеты к цели, но без окончательного пуска ракеты.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

ЗРК "Бук-М2" (НАТО и США - SA-17 Grizzly ("Гризли")) - зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, вертолётов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов, во всём диапазоне их возможного применения, тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей.

18.02.2019
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Страны
США
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Бук-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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