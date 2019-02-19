Военный эксперт: Су-57 – основа ударно-огневой мощи ВКС России в будущем
Первый серийный Су-57 поставят в ВКС в 2019 году, сообщили в ОАК. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что объемы закупок истребителей пятого поколения со стороны Минобороны РФ будут только возрастать.
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в этом году, сообщил в интервью РИА Новости президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Таким образом, он подтвердил планы Минобороны РФ, озвученные замминистра обороны Алексеем Криворучко, получить первый серийный самолет в этом году.
"Во время форума "Армия-2018" мы подписали с министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году", – сказал Слюсарь.
Он подчеркнул, что в планах Минобороны России в ближайшей перспективе получить 15 серийных машин.
"В конце прошлого года в Жуковском начались летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа", – напомнил президент ОАК.
Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал мнение, что объемы закупок со стороны Минобороны по Су-57 будут только возрастать.
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