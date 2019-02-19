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19.02.2019
РИА Новости

Военный эксперт: Су-57 – основа ударно-огневой мощи ВКС России в будущем

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Первый серийный Су-57 поставят в ВКС в 2019 году, сообщили в ОАК. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что объемы закупок истребителей пятого поколения со стороны Минобороны РФ будут только возрастать.

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в этом году, сообщил в интервью РИА Новости президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Таким образом, он подтвердил планы Минобороны РФ, озвученные замминистра обороны Алексеем Криворучко, получить первый серийный самолет в этом году.

"Во время форума "Армия-2018" мы подписали с министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году", – сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что в планах Минобороны России в ближайшей перспективе получить 15 серийных машин.

"В конце прошлого года в Жуковском начались летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа", – напомнил президент ОАК.

Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал мнение, что объемы закупок со стороны Минобороны по Су-57 будут только возрастать.

"Сегодня ВКС России рассматривают Су-57 как основу своей ударно-огневой мощи в будущем. И хотя мы разрабатываем истребитель пятого поколения с некоторым опозданием, допустим, в сравнении с США, но в этом есть определенные преимущества. Они связаны с тем, что мы можем учесть те ошибки и проблемы, которые были у американцев, и реализовать в нашей разработке наиболее продвинутые концептуальные схемы и решения, повышающие боевую эффективность. Надо отметить, что пара Су-57 некоторое время назад была в Сирии, что позволило в условиях реальной войны отработать весь комплекс боевых задач. Скоро первая партия Су-57 вступит в ВКС России. Рассчитываем, что объемы закупок по этой машине со стороны военного ведомства будут только возрастать – в рамках текущего оборонного заказа и государственной программы вооружения в целом", – сказал Игорь Коротченко.
18.02.2019
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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