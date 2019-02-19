Молодые ученые из 22 стран подали заявки на обучение в летней космической школе в Самаре

Основной этап школы пройдет в Самарском университете с 17 по 29 июня

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Регистрация студентов и молодых специалистов, желающих принять участие в XV Международной космической школе в Самаре "Космические технологии и эксперименты в космосе", завершилась в Самарском национальном исследовательском университете им. С. П. Королева. Всего для участия в работе школы подано 78 заявок из 22 стран. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе вуза.

"Оргкомитет XV международной летней школы "Космические технологии и эксперименты в космосе" получил 78 заявок от студентов и молодых ученых из 22 стран. Основной этап школы пройдет в Самарском университете в этом году с 17 по 29 июня, с 18 февраля зарегистрированные участники приступают к решению заданий заочного отборочного этапа летней школы", - отметили в пресс-службе.

По данным оргкомитета школы, в числе желающих пройти обучение в Самаре - представители Германии, Швеции, Японии, Италии, Испании, Норвегии, Португалии, Бразилии, Сербии, Перу, Афганистана. Традиционно популярна самарская космическая школа в странах Латинской Америки - только из Мексики поступили 16 заявок. Пять заявок прислали молодые ученые Шри-Ланки, семь - Индии. Африка представлена заявками из Алжира, Египта, Туниса, Нигерии, Эфиопии, Буркина-Фасо.

Также в работе школы хотят принять участие представители региональных центров по формированию человеческого потенциала в области космических наук и технологий, которые действуют под эгидой ООН в ряде развивающихся стран. В ходе начавшегося в понедельник заочного отборочного этапа претенденты должны продемонстрировать необходимый уровень теоретической подготовки. Результаты отборочного этапа будут объявлены в середине марта. Всего участниками летней космической школы смогут стать 40 человек.

В течение двух недель в июне слушатели школы будут изучать компьютерные технологии конструирования микро- и наноспутников, выполнять лабораторно-практические занятия по современным технологиям ориентации и навигации, разработке систем энергопитания, телеметрии, бортовых систем управления. Учащиеся разделятся на четыре команды, каждая из которых подготовит оригинальный проект миссии наноспутников. На занятиях будут использоваться прототипы бортовых систем научно-образовательных наноспутников класса CubeSat, создаваемых учеными и студентами Самарского университета.

О проекте

Международная космическая школа проводится в Самаре с 2003 года. За эти годы она стала образовательным проектом, позволяющим талантливой молодежи из разных стран заниматься экспериментальной деятельностью для решения исследовательских задач в космической сфере. Результатом работы первых школ стала реализация проекта космической почты "YES-2", профинансированного Европейским космическим агентством.

Суть проекта состояла в принципиально новом способе доставки на Землю из космоса небольших грузов, например результатов космических экспериментов. Капсула с полезным грузом спускалась с орбиты на суперлегком тросе из полиэтиленового волокна - дайнима. Этот материал не только легок, но и очень прочен: 30-километровый трос при собственном весе в 5 кг способен выдержать груз в несколько сот килограммов. Проект был успешно реализован в 2007 году во время полета научного спутника "Фотон-М3", а результат был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Самарский университет - один из немногих вузов мира, обладающий собственной орбитальной группировкой космических аппаратов, а также комплексом приема и обработки информации. В апреле 2016 года ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту созданные в Самарском университете малый космический аппарат "Аист-2" и наноспутник SamSat-218.