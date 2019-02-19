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19.02.2019
Военное обозрение

Армения намерена закупить эскадрилью российских истребителей Су-30СМ

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Министерство обороны Армении ставит на вооружение своих Военно-воздушных сил российские многоцелевые истребители Су-30СМ, первую партию которых Ереван планирует получить уже в конце этого года, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Источник изображения: Минобороны РФ

Находящийся на выставке вооружений IDEX-2019 а Абу-Даби, Тоноян, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что армянское Минобороны планирует получить в конце 2019 года или в начале 2020-го четыре многофункциональных российских истребителя Су-30СМ. Всего же в армянских Военно-воздушных силах запланировали создание эскадрильи Су-30СМ, поэтому планируется закупка 12 таких самолетов, добавил он.

Контракт на первую партию российских Су-30СМ уже заключен, в отношении остальных переговоры ведутся. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция - там существуют вопросы импортозамещения и так далее

- пояснил Тоноян.

Ранее заявлялось, что Армения закупит у России всего четыре истребителя Су-30СМ, но впоследствии было принято решение о приобретении дополнительной партии истребителей с целью формирования полноценной авиационной эскадрильи.

Процесс приобретения вооружений Министерством обороны Армении ведется в рамках выделенных Россией многомиллионных кредитов.

18.02.2019
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