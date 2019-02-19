Войти
19.02.2019
Военное обозрение

Иранская ПЛ "Фатех" спущена на воду: крылатые ракеты на службе подводного флота

542
0
0

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны стран Амир Хатами в минувшее воскресенье приняли участив в торжественной церемонии спуска на воду подводной лодки "Фатех", которая присоединится к иранским ВМС в водах Персидского залива.

Источник изображения: Iran_Newsroom

По словам Амира Хатами, новейшая субмарина усилит морские позиции Исламской республики и одновременно станет одним из этапов развития подводных сил ВМС страны.

Ранее глава Минобороны Ирана отмечал, что на новой субмарине устанавливаются крылатые ракеты иранского производства. Подводная лодка способна наносить удары с использованием крылатых ракет, находясь в подводном положении. О радиусе действия крылатых ракет подводного базирования при этом не сообщается.

Эта информация встревожила Израиль и США, СМИ которых весьма болезненно отреагировали на появление фактически новой ударной составляющей подводного флота Ирана.

По словам Хатами, он ожидает успеха в ходе финальных испытаний подводной лодки "Фатех".

Церемония спуска ПЛ на воду прошла в иранском порту Бендер-Аббас. Если верить иранским СМИ, то ПЛ "Фатех" имеет возможность погружаться на глубину до 250 м.

На этом фоне стало известно о том, что Иран, несмотря на жёсткие санкции, продолжает активное развитие портовой инфраструктуры Чабахар. Иранское правительство намеревается превратить Чабахар в основной порт страны. Сообщается о том, что Иран предоставил возможность эксплуатации этого порта индийским компаниям. Для Нью-Дели Чабахар становится первым иностранным портом, эксплуатируемым представителями крупного бизнеса. Индия явно старается составить конкуренцию Китаю, который активно вкладывается в портовую инфраструктуру соседнего Пакистана.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Иран
Китай
Пакистан
США
Проекты
Fateh ДЭПЛ
Похожие новости
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
16.02.2017
МиГ-21: лучший российский истребитель за всю историю? (The National Interest, США)
30.08.2016
В воздухе витает Третья мировая…
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
20.04.2009
Беспилотная лихорадка, или cюрприз от Mинобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки