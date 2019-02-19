Первый серийный Су-57 поставят в ВКС в 2019 году

ЦАМТО, 18 февраля. ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в этом году, заявил в интервью "РИА Новости" президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Таким образом, он подтвердил планы Минобороны РФ получить первый серийный самолет в этом году, озвученные замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко.

"Во время форума "Армия-2018" мы подписали с Министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году", – сказал Ю.Слюсарь.

Он подчеркнул, что в планах Минобороны России в ближайшей перспективе получить 15 серийных машин. "В конце прошлого года в Жуковском начались летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа", – напомнил президент ОАК.

Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами, отмечает агентство.