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19.02.2019
ЦАМТО

Первый серийный Су-57 поставят в ВКС в 2019 году

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Т-50-5 ПАК ФА
Пятый летный прототип Т-50-5 (б/н 055) истребителя пятого поколения, разрабатываемого по программе ПАК ФА.
Источник изображения: mil.news.sina.com.cn

ЦАМТО, 18 февраля. ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в этом году, заявил в интервью "РИА Новости" президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Таким образом, он подтвердил планы Минобороны РФ получить первый серийный самолет в этом году, озвученные замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко.

"Во время форума "Армия-2018" мы подписали с Министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году", – сказал Ю.Слюсарь.

Он подчеркнул, что в планах Минобороны России в ближайшей перспективе получить 15 серийных машин. "В конце прошлого года в Жуковском начались летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа", – напомнил президент ОАК.

Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами, отмечает агентство.

18.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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