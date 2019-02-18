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18.02.2019
ТАСС

Горные подразделения Анголы, РФ и Таджикистана сразятся в Саянах на конкурсе АрМИ-2019

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Зимние состязания горных подразделений впервые включили в программу игр

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Команды военных Анголы, России и Таджикистана сразятся в конкурсе по ски-альпинизму "Саянский марш" на Армейских международных играх. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Конкурс начался в воскресенье на территории учебного центра военно-спортивной подготовки в природном парке "Ергаки" Красноярского края.

Зимние состязания горных подразделений впервые включены в программу Армейских международных игр в этом году.

Как рассказали в Минобороны, за пять дней участникам предстоит выполнить 11 специальных задач. "Командам России, Анголы и Таджикистана предстоит поиск пострадавшего в лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и кошках, ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность. Общая протяженность соревновательных трасс - более 25 км с набором высоты до 3 тыс. м", - пояснили в военном ведомстве.

"В качестве наблюдателей на конкурсе будут присутствовать представители Казахстана", - добавили в министерстве.

17.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Таджикистан
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Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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